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26.01.2020 19:50
Рубрика: Культура

Кинонеделя в цифрах: Голливуд снова впереди

Текст: Сергей Лавров (аналитик кинобизнеса)
Топ-5 предварительных кассовых сборов в России за уикенд 23-26 января 2020 года.
Кадр из фильма "Плохие парни навсегда". Фото: www.kinopoisk.ru Кадр из фильма "Плохие парни навсегда". Фото: www.kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Плохие парни навсегда". Фото: www.kinopoisk.ru
Фото: kino-teatr
Кинонеделя в цифрах: (Не)идеальный мужчина гонится за Холопом

1. "Плохие парни навсегда" - 318 миллионов рублей за четыре дня показов. Голливуд снова "рулит" в наших 1 464 кинотеатрах.

2. "Марафон желаний" - 123 млн рублей за четыре дня показов в 1 784 кинозалах. Романтическая комедия дебютантки в полном метре Даши Чаруши с бюджетом 90 млн рублей станет вторым прибыльным российским релизом 2020 года на следующей неделе.

3. "Холоп" - 118 млн рублей в 1 133 кинозалах, общие сборы - 2 млрд 926 млн рублей за 32 дня показов. Картина Клима Шипенко уже точно станет самым кассовым отечественным релизом за всю историю, обогнав "Движение вверх" (3 млрд 43 млн рублей). "Холоп" посмотрели в прокате уже более 11 млн зрителей.

4. "(Не)идеальный мужчина" - 102 млн рублей в 1 945 кинозалах, общие сборы за 11 дней показов - 467 млн рублей. Лента Марюса Вайсберга первой среди российских релизов 2020 года окупила свой производственный бюджет 150 млн рублей в стартовый уикенд (302 млн рублей) и теперь получает прибыль.

5. "Камуфляж и шпионаж", анимационный боевик режиссеров Ника Бруно и Троя Квона, - 52 млн рублей в 1 281 кинозале, общие сборы - 407 млн рублей за 18 дней показов.

"Вторжение" - фантастико-драматический боевик Федора Бондарчука с бюджетом 945 млн рублей собрал в 851 кинозале 10 млн рублей и 989 млн рублей за 26 дней показов.

"Союз спасения" - костюмно-историческая драма Андрея Кравчука с бюджетом 980 млн рублей заработала в 385 кинозалах 9,5 млн рублей и 718,5 млн рублей за 32 дня показов.

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