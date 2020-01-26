Команда Василевского проиграла в финале Матча всех звезд НХЛ

Сборная Тихоокеанского дивизиона выиграла Матч всех звезд НХЛ, переиграв в финале команду Атлантического дивизиона, ворота которой защищал россиянин Андрей Василевский, со счетом 5:4.

В Сент-Луисе завершился звездный уик-энд Национальной хоккейной лиги. Четвертый год подряд Матч звезд НХЛ проходит в формате мини-турнира, в котором принимают участие четыре команды. Матчи проходили по 20 минут в формате три на три. На этот раз в Матче звезд не сыграли Александр Овечкин, Артемий Панарин и несколько других игроков.

В полуфинальных матчах команда Атлантического дивизиона, ворота которой защищал россиянин Андрей Василевский, переиграла сборную Столичного дивизиона - 9:5. В другом матче Тихоокеанский дивизион оказался сильнее Центрального - 10:5.

В решающем поединке, несмотря на все старания Василевского, его команда уступила - 4:5. Однако титул "Самого ценного игрока" достался именно представителю Атлантического дивизиона Давиду Пастрняку, набравшему в двух матчах пять очков - в полуфинале он отметился хет-триком, а в финале - двумя голевыми передачами.