Новости

Коронавирус обнаружен у трех медиков в Китае 00:17
Минздрав: В приграничных с РФ регионах КНР отмечены 7 случаев коронавируса 25.01.2020
В Иране самолет, летевший в Стамбул, приземлился из-за технической проблемы 25.01.2020
В Москве госпитализирована группа туристов из КНР 25.01.2020
Ватерполистки сборной России проиграли в финале чемпионата Европы 25.01.2020
Помпео прокомментировал свою ссору с журналисткой 25.01.2020
В Турции число жертв землетрясения достигло 29 25.01.2020
Студенты в Татьянин день развернули 40-метровую зачетку у здания МГУ 25.01.2020
"Динамо" объявило о приобретении Комличенко 25.01.2020
Захарова дала ответ на попытки Киева переписать историю 25.01.2020
Под Калугой перевернулся автобус с паломниками 25.01.2020
"Барселона" проиграла первый матч под руководством нового главного тренера 25.01.2020
Под Костромой четыре человека погибли в ДТП с лесовозом 25.01.2020
Пушков возмущен словами Качиньского о компенсациях от России 25.01.2020
Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения коронавируса 25.01.2020
Для выхода мирных жителей из Идлибской зоны сделали три гумкоридора 25.01.2020
"Ак Барс" благодаря победе в Екатеринбурге вышел в плей-офф КХЛ 25.01.2020
Николай Долуда ушел с поста атамана Кубанского казачьего войска 25.01.2020
"Зенит" пропустил шесть голов от "Зальцбурга" в контрольном матче 25.01.2020
Французские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе КМ 25.01.2020
СМИ: Самолет "Белавиа" рейсом в Мюнхен совершил экстренную посадку в Гродно 25.01.2020
Какие японские автомобили покупают в России лучше других 25.01.2020
Посольство РФ подтвердило отсутствие заболевших россиян в Китае 25.01.2020
Трутнев поручил разработать меры по защите жителей ДФО от коронавируса 25.01.2020
Из музея в Братиславе похищены старинные монеты стоимостью 1 млн евро 25.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
О чем переживают дети после развода родителей
О чем переживают дети после развода родителей
26.01.2020 00:17
Рубрика: В мире

Коронавирус обнаружен у трех медиков в Китае

В Китае, несмотря на все усилия властей, растет число зараженных пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. За последние сутки были госпитализированы трое медиков, передает ТАСС со ссылкой на газету "Жэньминь жибао".

Фото: AFP Photo/LIU Jin
Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения коронавируса

Сейчас больные помещены в карантин и находятся под наблюдением своих коллег.

Напомним, что основная часть случаев заражения приходится на Китай, где более 40 человек скончались и 1200 с лишним больны. За пределами материкового Китая 5 случаев заражения были зафиксированы в Гонконге, 2 - в Макао, 3 - на Тайване, 4 - в Таиланде, 2 - в Японии, 2 - в Южной Корее, 2- в США, 3 - во Вьетнаме, 3 - в Сингапуре, 1 - в Непале, 3 - во Франции, 4 - в Австралии.

В мире Восточная Азия Китай Распространение нового коронавируса

Главное сегодня

В Минобороны рассказали про "перехват" российского генерала в Сирии
Косачев назвал провокационными требования Качиньского о компенсациях
МИД пообещал ответные меры на недружественную акцию болгарских властей
Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Турции
Российские студенты отмечают сегодня Татьянин день
В мире
В мире
Власти Китая заговорили о мутации коронавируса и глобальной эпидемии
США
США
Сенат утвердил план разбирательств по импичменту Трампу