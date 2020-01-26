Коронавирус обнаружен у трех медиков в Китае

В Китае, несмотря на все усилия властей, растет число зараженных пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. За последние сутки были госпитализированы трое медиков, передает ТАСС со ссылкой на газету "Жэньминь жибао".

Сейчас больные помещены в карантин и находятся под наблюдением своих коллег.

Напомним, что основная часть случаев заражения приходится на Китай, где более 40 человек скончались и 1200 с лишним больны. За пределами материкового Китая 5 случаев заражения были зафиксированы в Гонконге, 2 - в Макао, 3 - на Тайване, 4 - в Таиланде, 2 - в Японии, 2 - в Южной Корее, 2- в США, 3 - во Вьетнаме, 3 - в Сингапуре, 1 - в Непале, 3 - во Франции, 4 - в Австралии.