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26.01.2020 09:51
Рубрика: Спорт

Крис Сайборг отобрала чемпионский титул Bellator у Джулии Бадд

Текст: Максим Домчев

В главном поединке турнира Bellator 238 бывшая чемпионка UFC Крис Жустино по прозвищу Сайборг досрочно победила обладательницу чемпионского титула Джулию Бадд.

Уход "Сайборг" из UFC пришелся очень кстати для Bellator. Жустино сразу же получила обещание от руководства, что совсем скоро ей предоставят чемпионский бой.

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В ночь на 26 января по московскому времени в Калифорнии Сайборг в рамках турнира Bellator 238 встречалась с чемпионкой этого промоушена в полулегком весе Джулией Бадд.

Поединок прошел очень зрелищно. Спортсменки сражались не жалея друг друга, выбросив град ударов. Чуть более успешной оказалась Сайборг, после серии ударов которой бой был остановлен в четвертом раунде.

Крис Жустино стала новой чемпионской Bellator, а ее соперница не смогла защитить титул в четвертый раз. На счету Сайборг стало 22 победы и 2 поражения, статистика Бадд - 13 побед и 3 поражения.

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