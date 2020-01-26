Мужская сборная России по шорт-треку выиграла эстафету на ЧЕ в Венгрии

Российские шорт-трекисты победили в эстафете на дистанции 5000 метров на чемпионате Европы в венгерском Дебрецене.

В финале россияне Даниил Ейбог, Павел Ситников, Семен Елистратов и Денис Айрапетян стали вторыми, показав результат 7 минут 6,884 секунды и пропустив вперед себя венгров. Однако после финиша организаторы дисквалифицировали хозяев соревнований, и победа досталась сборной России.

Серебро получила сборная Нидерландов (7.06,984). Бронза у команды Италии (7.07,055).

Женская сборная России стала третьей в эстафете на 3000 метров. Екатерина Ефременкова, Эмина Малагич, Софья Просвирнова и Екатерина Константинова показали общий результат 4 минуты 25,577 секунды. Первенствовали голландки (4.12,877), на второй позиции итальянки (4.13,022).

В медальном зачете сборная России заняла итоговое третье место, завоевав одно золото и четыре бронзы. Первой стала сборная Нидерландов (5-3-0), второй - команда Венгрии (4-3-0).