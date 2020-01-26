Опубликован народный рейтинг вузов

В топ-5 народного рейтинга вошли МГУ, МГИМО, МГТУ им. Баумана, СПбГУ, ВШЭ. Среди лучших вузов также РЭУ им.Плеханова, "Сеченовка", Новосибирский госуниверситет, МФТИ, РАНХиГС, МАИ и другие университеты.

Как оценивали россияне вузы

На первом месте квалификация преподавателей, высокий уровень подготовки, финансовая доступность обучения, бюджетные места и возможность без проблем найти хорошую работу. 94% россиян сказали, что для них очень важно отсутствие в учебном заведении коррупции и взяточничества. 84% считают важным фактором при выборе вуза наличие общежития. Имеют значение при выборе места обучения престиж заведения, наличие стажировок и военная кафедра.

Как ни удивительно, очень много опрошенных признались, что для них очень значимо расположение вуза. 69% будут прислушиваться к чужим советам при выборе университета, в то время как для 66% самое главное - легкость поступления.

Между тем одно из исследований ВШЭ показало, что работодателям (это были руководители шести больших отраслей) почти неважно, какой вуз окончил кандидат и какого цвета у него диплом - красный или обычный. Главное, личные качества и опыт, навыки и квалификация.

Какие личные качества ценят работодатели больше всего в выпускниках

Проявление интереса к работе, готовность брать на себя ответственность, умение работать в коллективе. Среди важных качеств - умение учиться и адаптироваться к меняющимся требованиям. Половина работодателей принимают на работу своих стажеров.

Кстати

Главный совет, которые дают выпускникам школ и колледжей зарубежные педагоги, психологи: как можно скорее пройти тест Майерса-Бриггса. Считается, что именно этот тест позволяет лучше узнать свои слабые и сильные стороны и выбрать подходящую профессию, учитывая свой психотип. 70% американских школьников проходят этот тест. Есть он в разных вариантах и на русском языке. Вот один из коротких вариантов теста.