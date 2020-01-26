Новости

В Махачкале при взрыве газа в доме пострадал ребенок 15:31
Греф советует держать сбережения в рублях 15:24
Американская авиакомпания заплатит штраф за дискриминацию мусульман 15:23
Озвучена точная дата начала продаж кроссовера Kia Seltos 15:21
В Петербурге умер руководитель театра "Буфф" Исаак Штокбант 15:17
Новый Hyundai Santa Fe сделают похожим на большой Palisade 15:00
Временный президент Боливии решила участвовать в выборах 14:50
Водителя расстреляли после дорожного конфликта в Москве 14:42
650 режимов подвески и сканирующие фары. Как изменился Lexus RX 14:35
Песков оценил отношения Путина и Зеленского 14:26
Названы ранние признаки заражения коронавирусом 14:25
В Японии зафиксирован четвертый случай заболевания коронавирусом 14:24
В Пермском крае СК начал проверку после ДТП с автобусом 14:20
В Кремле рассказали про карт-бланш Мишустину 14:19
Япония вывезет своих граждан из Уханя чартерным рейсом 14:14
В Ростовской области сел на мель сухогруз с зерном для Турции 13:46
В Башкирии прошел фестиваль воздухоплавания 13:42
В Госдуме назвали слова Кравчука о возврате Крыма "колыбельной для общества" 13:33
Новый Volvo XC90: отказ от дизелей и супердорогая опция 13:00
В Москве онкобольных обеспечили обезболивающими 12:48
Отец французских биатлонистов найден мертвым 12:23
Жителям Астрахани вернули 104 млн рублей за горячую воду 12:21
Лучше не рискуй. С какими неисправностями нельзя ездить на автомобиле 12:15
В Минске пройдет концерт памяти жертв холокоста 12:14
На юге Сахалина со льдин спасли более 200 рыбаков 12:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
О чем переживают дети после развода родителей
О чем переживают дети после развода родителей
26.01.2020 14:25
Рубрика: Общество

Названы ранние признаки заражения коронавирусом

Текст: Ирина Невинная

Народная больница университета Ухани выпустила рекомендации о ранних признаках поражения коронавирусом. Эти симптомы встречаются у больных еще до повышения температуры и возникновения респираторных проявлений - кашля, затрудненного дыхания, сообщило агентство "Синьхуа".

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Как в Москве встречают самолеты из Китая, где буйствует коронавирус

Ранее китайские власти официально сообщили, что основные клинические признаки новой коронавирусной пневмонии - это лихорадка, слабость и сухой кашель. Но у некоторых пациентов, проходивших лечение в больнице Уханьского университета, были выявлены и нетипичные симптомы, с которыми врачи столкнулись еще до появления поражения дыхательной системы.

В частности, у заболевших были проявления расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта, в частности, диарея, тошнота, рвота, признаки интоксикации - слабость, ломота в суставах. Также наблюдались неврологические симптомы (головная боль), нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, конъюнктивит.

При проведении специфических тестов на коронавирус у таких пациентов было получено подтверждение, что они инфицированы.

"Отсутствие явных специфических клинических проявлений увеличивает сложность диагностики, легко приводит к пропущенным или ошибочным диагнозам, увеличивает вероятность заражения, - говорится в заключении медиков. - Медперсонал должен повысить бдительность в отношении пациентов с проявлениями недомогания, слабости, мышечных болей (в том числе незначительных) и слабых психических расстройств". Такие "атипичные" пациенты должны усилить самоизоляцию, а медперсонал - позаботиться о мерах защиты от заражения.

Общество Здоровье Распространение нового коронавируса

Главное сегодня

В Кремле рассказали про карт-бланш Мишустину
В Совфеде прокомментировали заявление адмирала США об обороне России
Греф советует держать сбережения в рублях
Депздрав Москвы: Коронавирус у туристов из Китая не обнаружен
В Сети сравнили цены на продукты в магазинах Донецка и Киева
Здоровье
Здоровье
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года