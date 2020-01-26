Названы ранние признаки заражения коронавирусом

Народная больница университета Ухани выпустила рекомендации о ранних признаках поражения коронавирусом. Эти симптомы встречаются у больных еще до повышения температуры и возникновения респираторных проявлений - кашля, затрудненного дыхания, сообщило агентство "Синьхуа".

Ранее китайские власти официально сообщили, что основные клинические признаки новой коронавирусной пневмонии - это лихорадка, слабость и сухой кашель. Но у некоторых пациентов, проходивших лечение в больнице Уханьского университета, были выявлены и нетипичные симптомы, с которыми врачи столкнулись еще до появления поражения дыхательной системы.

В частности, у заболевших были проявления расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта, в частности, диарея, тошнота, рвота, признаки интоксикации - слабость, ломота в суставах. Также наблюдались неврологические симптомы (головная боль), нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, конъюнктивит.

При проведении специфических тестов на коронавирус у таких пациентов было получено подтверждение, что они инфицированы.

"Отсутствие явных специфических клинических проявлений увеличивает сложность диагностики, легко приводит к пропущенным или ошибочным диагнозам, увеличивает вероятность заражения, - говорится в заключении медиков. - Медперсонал должен повысить бдительность в отношении пациентов с проявлениями недомогания, слабости, мышечных болей (в том числе незначительных) и слабых психических расстройств". Такие "атипичные" пациенты должны усилить самоизоляцию, а медперсонал - позаботиться о мерах защиты от заражения.