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26.01.2020 09:13
Рубрика: Спорт

Немков проведет бой за титул Bellator против Бейдера 9 мая

Текст: Максим Домчев

Бой между Вадимом Немковым и Райаном Бейдером состоится 9 мая в рамках турнира Bellator 243, который примет Сан-Хосе. Об этом сообщил глава организации Скот Кокер в Twitter.

Фото: Steve Marcus/Getty Images
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27-летний Вадим Немков провел в Bellator 4 поединка и во всех одержал победы. В предыдущем бое он удушающим приемом победил во втором раунде Рафаэля Карвальо. Всего же в ММА у россиянина 11 побед и 2 поражения.

36-летний Бейдер имеет опыт выступления в UFC. В его послужном списке 27 побед, 5 поражений и еще один поединок был признан несостоявшимся. Без результата завершился последний бой Бейдера, в котором он случайно попал пальцем в глаз французу Чейку Конго. А до этого он нокаутировал Федора Емельяненко на 35-й секунде боя.

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