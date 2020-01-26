Отдельную больницу для борьбы с коронавирусом откроют в Ухане

В кратчайшие сроки в китайском городе Ухане будет организована крупная инфекционная больница, предназначенная для лечения больных атипичной пневмонией, вызванной новым коронавирусом. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

Такое решение было принято в городском штабе по контролю и лечению пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа.

Медучреждение площадью около 25 тысяч квадратных метров будет построена по образцу временной пекинской клиники для борьбы с атипичной пневмонией в Сяотаншане, которая была возведена в период эпидемии 2002-2003 года.

Уханьская клиника сможет принять до тысячи пациентов. Предположительно, ее введут в строй уже к 3 февраля.