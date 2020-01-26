Отец французских биатлонистов найден мертвым

Спасатели обнаружили тело пропавшего отца знаменитых французских биатлонистов Фабьена, Флорана и Эмильена Клодов - Жиля Клода. Об этом информирует портал lejsl.com.

Напомним: Жиль Клод пропал без вести на озере Лак-Сен-Жан в Квебеке в четверг. За день до этого восемь человек в сопровождении гида пересекали на снегоходах замерзшее озеро и провалились под лед. Троим удалось спастись, пятеро пропали. Во время поисковой операции Жиля Клода нашли мертвым.

В четверг Фабьен Клод взял "бронзу" в индивидуальной гонке в Поклюке и посвятил ее отцу. Сразу же после этой гонки французские биатлонисты по понятным причинам снялись с соревнований.