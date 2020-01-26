Пять миллионов человек покинули Ухань из-за коронавируса и каникул

Более 5 миллионов жителей китайского города Ухань покинули его за последнее время из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV, а также каникул, приуроченных к Новому году по лунному календарю. Об этом заявил градоначальник Уханя Чжоу Сяньван, добавив, что еще около 9 миллионов жителей остались в городе.

С 23 января Ухань, как и несколько других городов КНР, где зафиксирована эпидемия пневмонии, вызванной коронавирусом, находится на карантине. В нем приостановлено транспортное сообщение, заблокированы все идущие к нему дороги, отменены все авиарейсы и поезда.

Вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом, впервые была зафиксирована именно в Ухане в конце прошлого года. Сейчас подтвержденных инфицированных в разных регионах КНР составляет около 2 тысяч человек, из которых 57 скончались.