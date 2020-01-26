Новости

Андрей Кириленко отреагировал на смерть Коби Брайанта 00:52
СМИ: При обстреле в Багдаде ракета упала на территории посольства США 00:36
Власти Калабасаса подтвердили гибель Коби Брайанта 00:12
СМИ: Вертолет Брайанта перед падением начал вращаться и заглох 00:11
Появились фото с места крушения вертолета Брайанта 26.01.2020
Подозреваемая в убийстве своих детей пермячка умерла в больнице 26.01.2020
Автомобиль упал в реку в центре Москвы 26.01.2020
Оставленные в аэропорту Шереметьево дети пройдут медобследование 26.01.2020
Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса 26.01.2020
Матвиенко удостоена премии за вклад в сохранение памяти о Холокосте 26.01.2020
СК займется мужчиной, бросившим своих детей в аэропорту Шереметьево 26.01.2020
В Краснодаре госпитализировали прилетевшего из Китая пассажира 26.01.2020
Мужчина бросил двоих детей в терминале аэропорта Шереметьево 26.01.2020
Елистратов выиграл 3000 м и стал третьим в многоборье на ЧЕ по шорт-треку 26.01.2020
Музыка Сатоко Исидзе откроет фестиваль "Японская осень в Сибири" 26.01.2020
В парламенте РФ рассказали, что привлекало к Чаплину прихожан 26.01.2020
СМИ: Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Иране 26.01.2020
Монету Brexit выпустили в Великобритании 26.01.2020
Путин назвал безнравственными попытки замолчать преступления нацистов 26.01.2020
Пять миллионов человек покинули Ухань из-за коронавируса и каникул 26.01.2020
Отдельную больницу для борьбы с коронавирусом откроют в Ухане 26.01.2020
В КБР пьяный полицейский на Honda насмерть сбил пешехода 26.01.2020
Опрос: большинство немцев опасаются за свое будущее 26.01.2020
Более 400 японских граждан направили запрос об эвакуации из Китая 26.01.2020
Выбираем Nissan Patrol: достойный конкурент или тень Land Cruiser? 26.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
О чем переживают дети после развода родителей
О чем переживают дети после развода родителей
26.01.2020 23:40
Рубрика: Спорт

Появились фото с места крушения вертолета Брайанта

Текст: Артур Нанян

Опубликованы фотографии с места крушения вертолета, в котором погиб легендарный американский баскетболист Коби Брайант. Их выложил официальный микроблог полицейского департамента в Лос-Анджелесе в Twitter.

СМИ: Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Иране

Ранее стало известно, что частный вертолет 41-летнего Брайанта потерпел крушение в Калабасасе (округ Лос-Анджелес, Калифорния) в воскресенье. На борту находились пять человек, в том числе и сам баскетболист. Никто из них не выжил. Причина авиакатастрофы сейчас выясняется.

Свои соболезнования в связи со смертью Брайанта выразил футбольный клуб "Милан", прикрепивший к своей записи в Twitter изображение спортсмена в форме итальянской команды.

"Нет слов, чтобы выразить то, как мы потрясены слышать о трагической смерти одного из величайших спортсменов всех времен и болельщика нашего клуба Коби Брайанта. Все наши мысли с семьями тех, кто погиб в этой аварии. Тебя всегда будет не хватать, Коби", - говорится в сообщении миланского клуба.

Спорт Баскетбол В мире США

Главное сегодня

СМИ: Легенда НБА Коби Брайант погиб в авиакатастрофе в США
В Кремле рассказали про карт-бланш Мишустину
В Совфеде прокомментировали заявление адмирала США об обороне России
Греф советует держать сбережения в рублях
Осужденная в России израильтянка подала прошение о помиловании Путину
Биатлон
Биатлон
Российские биатлонисты повторили антирекорд по гонкам без наград
Фигурное катание
Фигурное катание
Дмитрий Алиев впервые в карьере стал чемпионом Европы