Появились фото с места крушения вертолета Брайанта

Опубликованы фотографии с места крушения вертолета, в котором погиб легендарный американский баскетболист Коби Брайант. Их выложил официальный микроблог полицейского департамента в Лос-Анджелесе в Twitter.

Ранее стало известно, что частный вертолет 41-летнего Брайанта потерпел крушение в Калабасасе (округ Лос-Анджелес, Калифорния) в воскресенье. На борту находились пять человек, в том числе и сам баскетболист. Никто из них не выжил. Причина авиакатастрофы сейчас выясняется.

Свои соболезнования в связи со смертью Брайанта выразил футбольный клуб "Милан", прикрепивший к своей записи в Twitter изображение спортсмена в форме итальянской команды.

"Нет слов, чтобы выразить то, как мы потрясены слышать о трагической смерти одного из величайших спортсменов всех времен и болельщика нашего клуба Коби Брайанта. Все наши мысли с семьями тех, кто погиб в этой аварии. Тебя всегда будет не хватать, Коби", - говорится в сообщении миланского клуба.