Пучдемон намерен вернуться в Испанию

Экс-глава Женералитата Карлес Пучдемон выискивает возможность побывать на родине и не быть арестованным. Как пишет El Mundo, он хочет воспользоваться иммунитетом, которым пользуется как евродепутат, пока Европарламент не вынес решения по этому вопросу. Ранее Верховный суд Испании ранее направил запрос о лишении политика неприкосновенности.

Пучдемон опасается, что несмотря на иммунитет, власти пиренейского королевства попытаются арестовать его, как только он ступит на испанскую землю. Однако это можно будет предотвратить, если он прибудет в Испанию в качестве члена официальной делегации депутатов Европарламента, которая навестит в тюрьмах каталонских политиков, осужденных на длительные сроки за организацию запрещенного Конституционным судом референдума о независимости Каталонии. По мнению адвокатов экс-главы Женералитата, в этом случае его арест вызовет большой международный скандал, на что Мадрид вряд ли пойдет.

Впрочем, у этих планов есть и скрытый смысл. Ранее Пучдемон дал обещание, что однажды вернется в Каталонию. И такая поездка, если она произойдет, позволит ему выполнить его.

Однако в самом Европарламенте считают, что дальше разговоров о поездке дело не зайдет, а Пучдемон не рискнет своей свободой. Ведь ранее он бежал из Испании, и весь удар испанского правосудия на себя приняли те самые политики, которых он теперь хочет навестить.

Напомним, движение за независимость Каталонии активизировалось в 2012 году и было тесно связано с политическими волнениями, вызванными экономическим кризисом 2008 года. В течение пяти лет власти автономии (сначала Артур Мас, затем Карлес Пучдемон) активно продвигали идеи отделения региона от Испании. В итоге это привело к референдуму о независимости Каталонии, который был проведен 1 октября 2017 года, несмотря на запрет Конституционного суда. За отделение проголосовали около 90 процентов пришедших на избирательные участки. После того как региональные депутаты приняли декларацию о независимости, Мадрид воспользовался 155 статьей Конституции и взял управление автономией на себя, распустив парламент и назначив досрочные выборы. Несмотря на то, что по их итогам победу одержала партия "Граждане", националисты сохранили большинство в парламенте Каталонии.

Часть лидеров каталонских националистов была арестована - на скамье подсудимых оказались 12 человек. Пучдемон и несколько его советников бежали за границу и до сих пор скрываются от испанского правосудия. Приговор по делу о мятеже, подстрекательству к мятежу и растрате госсредств был вынесен спустя два года после референдума. Девять политиков получили длительные тюремные сроки, еще трое отделались крупными штрафами.