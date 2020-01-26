Пушков назвал "странными" надежды Кравчука на возвращение Донбасса

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о возвращении Киеву Крыма и Донбасса.
По словам российского сенатора, Кравчук надеется на возвращение Донбасса с помощью ежедневной активной, целеустремленной, настойчивой, системной работы. Однако пока украинские власти делают все, чтобы оттолкнуть Донбасс. Даже экономическая блокада не снята. "Странные надежды", - написал Пушков в Twitter.
Ранее Леонид Кравчук высказал мнение, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, пишет РИА Новости. А вот в ситуации с Крымом, по мнению экс-президента Украины, нужна другая схема, поскольку он уже вошел в систему российских отношений.
Кравчук надеется на возвращение Донбасса «с помощью нашей активной, целеустремленной, настойчивой, системной работы ежедневной». Но пока все сводится к системной, настойчивой, целеустремленной работе Киева по отталкиванию Донбасса. Даже эконом.блокада не снята. Странные надежды.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 25 января 2020 г.