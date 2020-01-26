Пушков назвал "странными" надежды Кравчука на возвращение Донбасса

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о возвращении Киеву Крыма и Донбасса.

По словам российского сенатора, Кравчук надеется на возвращение Донбасса с помощью ежедневной активной, целеустремленной, настойчивой, системной работы. Однако пока украинские власти делают все, чтобы оттолкнуть Донбасс. Даже экономическая блокада не снята. "Странные надежды", - написал Пушков в Twitter.

Ранее Леонид Кравчук высказал мнение, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, пишет РИА Новости. А вот в ситуации с Крымом, по мнению экс-президента Украины, нужна другая схема, поскольку он уже вошел в систему российских отношений.