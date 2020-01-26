Путин назвал безнравственными попытки замолчать преступления нацистов

Преступления нацистов и их приспешников не имеют срока давности и им нет прощения. Нужно передать будущим поколениям правду о самой кровопролитной войне прошлого века, о том, что Красная армия разгромила нацизм. Об этом заявил президент в приветствии участникам и гостям мемориального вечера "Хранитель памяти", приуроченного к Международному дню памяти жертв Холокоста.

Премия "Хранитель памяти" вручается сегодня в театре "Геликон-опера" во второй раз. Она присуждается выдающимся людям, внесшим особый вклад в сохранение памяти о Холокосте.

"Холокост - одна из самых трагических, мрачных страниц мировой истории", - отметил Владимир Путин. "Преступления нацистов и их приспешников не имеют срока давности, им нет ни прощения, ни забвения. Любые попытки замолчать эти события, переписать историю недопустимы и безнравственны", - заявил он.

"Наш общий долг - хранить и передавать будущим поколениям правду о самой кровопролитной войне XX столетия, о миллионах людей, уничтоженных в газовых камерах, замученных в концлагерях и гетто, умерших от болезней и голода, о том, что конец этим неслыханным злодеяниям положила Красная армия, которая разгромила нацизм, спасла от истребления и порабощения не только еврейский, но и другие народы планеты", - заключил глава государства.