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26.01.2020 / 20:30
Текст: Сергей Бабкин

Мужчина бросил двоих детей в терминале аэропорта Шереметьево

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В столичном аэропорту Шереметьево бросил двоих собственных детей, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей воздушной гавани.

В Прикамье многодетная мать убила двоих своих детей

Беспризорных братьев 5 и 8 лет в терминале D нашли сотрудники службы безопасности. Ребят накормили, потом их отвели в местный отдел полиции. Дети рассказали, что прилетели из Хабаровска вместе с отцом. Потом мужчина бросил их и просто ушел.

В рюкзаке одного из мальчиков нашли документы братьев и объяснительная записка от отца. По неофициальным данным, мужчина написал, будто бы у него нет денег на содержание семьи.

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