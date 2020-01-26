Мужчина бросил двоих детей в терминале аэропорта Шереметьево

В столичном аэропорту Шереметьево бросил двоих собственных детей, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей воздушной гавани.

Беспризорных братьев 5 и 8 лет в терминале D нашли сотрудники службы безопасности. Ребят накормили, потом их отвели в местный отдел полиции. Дети рассказали, что прилетели из Хабаровска вместе с отцом. Потом мужчина бросил их и просто ушел.

В рюкзаке одного из мальчиков нашли документы братьев и объяснительная записка от отца. По неофициальным данным, мужчина написал, будто бы у него нет денег на содержание семьи.