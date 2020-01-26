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26.01.2020 06:01
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Колыма установила рекорд по добыче золота в 2019 году

Текст: Александр Филимоненко

В Магаданской области в 2019 году добыто 46,36 тонны золота, при этом показатель 2018-го был превышен на 9,4 тонны, сообщила пресс-служба правительства региона.

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"Годовой план в 42,7 тонны перевыполнили на 3,66 тонны. Лидером по добыче самородного золота стал Ягоднинский городской округ (7,3 тонны), коренного - Тенькинский городской округ (20,1). В целом добыча россыпного золота в 2019 году составила - 18,41 тонны, рудного - 27,95, - уточнили в правительстве Колымы.

По прогнозам, в ближайшие несколько лет добыча драгметалла в регионе может вырасти до 50 тонн благодаря наращиванию производственных мощностей крупнейшими недропользователями. Компании занимаются дополнительной отработкой месторождений.

Экономика Отрасли Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область

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