На юге Сахалина со льдин спасли более 200 рыбаков

Сахалинские спасатели доставили на берег 207 рыбаков-любителей со льдины в заливе Мордвинова на юге острова, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"На льду к 17:30 местного времени осталось примерно 35 человек. В спасательной операции задействованы 20 человек, 4 лодки и 1 судно на воздушной подушке", - говорится в сообщении пресс-службы главка.

Напомним, информация о том, что в районе мыса Свободный в заливе Мордвинова образовалась трещина, поступила оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области 26 января в 13:00 местного времени. Отрезанными от берега оказались около 600 рыбаков. Они проигнорировали предупреждения спасателей о том, что выход на лед крайне опасен.