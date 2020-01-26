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26.01.2020 11:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек

Текст: Надежда Пащенко (Пермь)

В Пермском крае около 09:00 на 414 километре автодороги "М7 Волга" произошло ДТП с участием рейсового автобуса "Пермь - Очер" и двух легковых автомобилей. Об этом сообщает министерство территориальной безопасности Пермского края.

На место оперативно прибыли все экстренные службы, в том числе бригада Пермской краевой службы спасения со специальным оборудованием.К вылету приготовили вертолет санавиации.

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Госпитализировано 15 человек, в том числе один ребенок. Погибших в результате аварии нет. По информации краевого Минздрава, три человека находятся в состоянии тяжелой степени тяжести, еще трое - в средней, девять лечатся амбулаторно.

Информация обновляется.

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