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26.01.2020 20:28
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Музыка Сатоко Исидзе откроет фестиваль "Японская осень в Сибири"

Текст: Константин Волков

В Новосибирске, Томске и Красноярске 20-27 сентября запланировано проведение фестиваля "Японская осень в Сибири". На открытии фестиваля прозвучит произведение японского композитора Сатоко Исидзе, которое исполнит Русский академический оркестр Новосибирской филармонии под руководством Владимира Гусева.

Это уже не первый опыт работы японского композитора с Новосибирском. На праздновании 120-летия города в 2017 году тот же оркестр исполнил произведение Исидзе-сан "Древность" (Ancient times), основанное на старинных японских ритмах и мелодиях.

Как рассказывает сама Сатоко Исидзе, она происходит из рода синтоистских священников и самураев, среди ее предков - дайме (феодалы) рода Дато. Ее отец также был священником синто - официальной японской религии, поэтому она с детства слушала духовную японскую музыку в ходе синтоистских праздников и ритуалов.

На фестивале в Новосибирске ожидается большое количество гостей, в том числе официальная делегация из Саппоро, японского города-побратима Новосибирска. Договор о побратимстве был подписан 30 лет назад.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Нынешний год объявлен Годом межрегиональных обменов между Россией и Японией, и Новосибирск, в том числе и муниципальный культурный центр "Сибирь-Хоккайдо", намерены принять активное участие в различных мероприятиях, связанных с этой инициативой. Речь идет об экономических, культурных, гуманитарных и спортивных мероприятиях, а также о взаимных визитах.

Кроме того, Сатоко Исидзе проведет осенью 2020 года мастер-класс по восприятию японской музыки и культуры в Оренбургском государственном университете.

Сатоко Исидзе - японский композитор. Родилась в Токио, начала заниматься музыкой с четырех лет, а в возрасте семи лет уже выступала в Нью-Йорке. Будучи еще подростком, она давала концерты в ведущих японских музыкальных залах, таких как Хитоми Мемориал Холл, Токио Бунка Кайкан и других. В 2006 году ее музыка прозвучала на открытии Форума государственной службы ООН в Нью-Йорке.

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