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26.01.2020 18:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В КБР пьяный полицейский на Honda насмерть сбил пешехода

Текст: Александр Ершов (Кабардино-Балкария)

Следственное управление СКР по Кабардино-Балкарской Республике начало доследственную проверку по факту ночного ДТП с участием сотрудника УМВД России по городу Нальчику, в котором погиб житель пригорода Нальчика. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Согласно материалам проверки, 26 января 2020 года, примерно в 3 часа, на улице Катханова в селении Кенже городского округа Нальчик сотрудник полиции совершил наезд на местного жителя, 1982 года рождения. Мужчина от полученных травм скончался. Сотрудник полиции был освидетельствован на предмет алкогольного опьянения, у него были изъяты образцы биологических жидкостей. По результатам исследования установлено алкогольное опьянение", - говорится в информации, опубликованной сегодня на официальном сайте СУ СКР по КБР.

Ход проверки взят на контроль руководством следственного управления.

В МВД по Кабардино-Балкарской Республике также рассказали об этом ЧП. По предварительным данным полиции, сегодня в 3 часа 15 минут 38-летний водитель автомашины Honda в Кенже "допустил наезд на 37-летнего местного жителя, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода, после чего столкнулся с автомашиной Mercedes, двигавшейся во встречном направлении".

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В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте до приезда "скорой помощи".

"Позже стало известно, что за рулем автомашины Honda находился сотрудник Управления МВД России по г. Нальчик. Полицейский был освидетельствован на предмет алкогольного опьянения, которое подтвердилось результатами исследования".

Сообщается, что в МВД по КБР назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято "решение о дальнейшем прохождении сотрудником полиции службы в органах внутренних дел и привлечении к дисциплинарной ответственности его непосредственных руководителей".

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