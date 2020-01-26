В Ставрополе лже-косметолога осудили за нанесение увечья женщине

В Ставрополе завершился процесс в отношении псевдо-косметолога. Промышленный районный суд признал виновной жительницу краевой столицы в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст.238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Уголовное дело против лже-косметолога расследовали сотрудники следственного отдела по Промышленному району города Ставрополя СКР по краю.

"Следствием и судом установлено, что в январе 2018 года подозреваемая, не имея специальных познаний в области медицины и косметологии, осуществляла у себя на дому косметологические услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, - говорится в информации, помещенной на официальном сайте СУ СКР по Ставрополью. - Так, осужденная медицинским шприцем сделала инъекцию экзогенного вещества 30-летней женщине, после чего у потерпевшей произошли абсцессы верхнего века и губ, осложнившиеся гнойным воспалением. В результате чего ей был причинен тяжкий вред здоровью".

Сообщается, что доказательства признаны Фемидой достаточными для вынесения приговора. Суд приговорил подозреваемую к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с отсрочкой исполнения наказания до достижения ее ребенка 14-летнего возраста и штрафу в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, она должна выплатить 450 тысяч рублей компенсации за нанесение вреда пациентке.