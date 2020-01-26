В Госдуме назвали слова Кравчука о возврате Крыма "колыбельной для общества"

Бывший президент Украины Леонид Кравчук сам не верит в свои прогнозы относительно возвращения Крыма и Донбасса под контроль Киева. Так считает депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек.

По словам депутата, это невозможно, потому что у жителей этих двух регионов другая ментальность.

- Одних Украина обстреливала, других пыталась задушить блокадами. К тому же о "возвращении" в страну, которая ненавидит своих граждан, не может быть и речи, - отметил Бальбек в комментарии РИА Новости.

Он считает, что Кравчук сам не верит своим словам и говорит это, чтобы успокоить граждан - исполняет "колыбельную для украинского общества".

При этом, по мнению Бальбека, украинский политик демонстрирует равнодушие к человеческим потерям в Донбассе.

Ранее Леонид Кравчук заявил, что Донбасс по собственной инициативе может вернуться под контроль Киева. Но другая схема должна быть при возврате Крыма.