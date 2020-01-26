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26.01.2020 21:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Краснодаре госпитализировали прилетевшего из Китая пассажира

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

В воскресенье в Краснодарскую городскую инфекционную больницу был госпитализирован с повышенной температурой мужчина, который прилетел из китайского города Санья. Как со ссылкой на управление Роспотребнадзора по региону сообщает ТАСС, ему поставлен диагноз ОРВИ.

Фото: Reuters/Stringer
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Как выяснилось, этого пассажира сняли с прибывшего из Китая лайнера. Полеты между Краснодаром и Санья осуществляются раз в неделю на самолетах Boeing 767, вмещающем 328 человек.

По данным ведомства, аэропорты Краснодара и Сочи (город-курорт связывает прямое авиасообщение с Китаем с конца минувшего года) усилили меры эпидемиологической безопасности и контроль за прибывающими пассажирами. Это произошло после вспышки пневмонии в Китае, вызванной новым типом коронавируса. "Для выявления зараженных пассажиров применяется дистанционная термометрия с использованием тепловизоров".

Тем временем

По информации краевого управления Роспотребнадзора, с 27 января на Кубани открывается "горячая линия" в связи со случаями заболеваний, вызванными новым коронавирусом в КНР.

Эпидемиологи управления с 27 января по 10 февраля с 10.00 до 17.00 в будние дни по телефону 8 (861) 259-35-22 проинформируют население об эпидемиологической ситуации, предпринимаемых по защите границ от ввоза инфекции в нашу страну мерах, возможных инфекционных угрозах при выезде граждан РФ за рубеж, а также расскажут о профилактике коронавирусной инфекции.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар Распространение нового коронавируса

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