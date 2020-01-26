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26.01.2020 12:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителям Астрахани вернули 104 млн рублей за горячую воду

Текст: Николай Грищенко

Жителям Астрахани произвели перерасчет платы за горячее водоснабжение на сумму более 104 миллионов рублей.

Фото: Сергей Михеев
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Руководитель организации, начислявшей астраханцам необоснованно высокие платежи, привлечен к административной ответственности и оштрафован.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России, в ходе прокурорской проверки было установлено, что квитанции об оплате выписывались по нормативам, которые не были утверждены министерством строительства и ЖКХ Астраханской области.

Коммунальщики оспорили представление прокуратуры в суде, но безуспешно. Суд признал требования прокуратуры законным и обоснованным.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Экономика ЖКХ Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань Регулирование тарифов в ЖКХ

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