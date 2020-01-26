Жителям Астрахани вернули 104 млн рублей за горячую воду

Жителям Астрахани произвели перерасчет платы за горячее водоснабжение на сумму более 104 миллионов рублей.

Руководитель организации, начислявшей астраханцам необоснованно высокие платежи, привлечен к административной ответственности и оштрафован.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России, в ходе прокурорской проверки было установлено, что квитанции об оплате выписывались по нормативам, которые не были утверждены министерством строительства и ЖКХ Астраханской области.

Коммунальщики оспорили представление прокуратуры в суде, но безуспешно. Суд признал требования прокуратуры законным и обоснованным.