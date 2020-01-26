Российская лыжница Непряева выиграла спринт на этапе КМ в Оберстдорфе

Российская лыжница Наталья Непряева стала победительницей спринтерской гонки классическим стилем на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе.

В финальном забеге Непряева показала результат 3 минуты 27,08 секунды. Вслед за ней финишировала словенка Анамария Лампич (отставание - 0,26 секунды). Тройку призеров замкнула американка Джессика Диггинс (+2,44).

Россиянки Евгения Шаповалова и Кристина Мацокина прекратили борьбу на стадии четвертьфинала, как и лидер общего зачета Кубка мира норвежка Тереза Йохауг.

Для Непряевой эта победа стала второй в личных гонках на этапах Кубка мира. Впервые это произошло в конце 2018 года, когда россиянка выиграла 10-километровую гонку свободным стилем в итальянском Тоблахе.

В общем зачете Кубка мира Непряева занимает второе место, имея в своем активе 1087 очков. Лидируют с большим отрывом Йохауг, на счету которой 1553 балла.

Следующий этап Кубка мира у женщин пройдет 8-9 февраля в шведском Фалуне.