Российские биатлонисты повторили антирекорд по гонкам без наград

Российские биатлонисты не сумели завоевать награды 25-ю гонку подряд на этапах Кубка мира и повторили тем самым собственный антирекорд, установленный в 2016 году.

Последний раз наши спортсмены взяли медали на втором этапе КМ в австрийском Хохфильцене: в середине декабря Александр Логинов выиграл "серебро" в гонке преследования, а женская сборная финишировала второй в эстафете.

Что касается непосредственно сегодняшнего мужского масс-старта в Поклюке (Словения), то его победителем стал француз Кентен Фийон-Майе. Он преодолел дистанцию 15 километров за 36 минут 21,5 секунды. Вторым стал немец Бенедикт Долль (+10,0 секунд), третьим - норвежец Йоханнес Бе (+10,3). Лучшим из россиян оказался Матвей Елисеев, пришедший к финишу 11-м.

Этап Кубка мира в Поклюке завершится чуть позже в воскресенье женским масс-стартом.