Российские биатлонисты установили антирекорд по гонкам без медалей

Российские биатлонисты установили собственный антирекорд по гонкам без наград. Наши спортсмены остаются без медалей по итогам 26-й гонки подряд на этапах Кубка мира.

Антирекорд был установлен по итогам женского масс-старта в словенской Поклюке, в котором победила шведка Ханна Эберг. Второй стала итальянка Лиза Виттоцци, третьей - француженка Анаис Бескон. Лучшая из россиянок Светлана Миронова показала 19-й результат, зайдя на четыре штрафных круга.

Последний раз наша команда сумела завоевать награды на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) в середине декабря. Тогда Александр Логинов стал серебряным призером в гонке преследования, а женская сборная финишировала на второй строчке в эстафете.