Российские фигуристки заняли весь пьедестал на ЧЕ в Граце

Российские фигуристки - 16-летняя Алена Косторная, а также 15-летние Анна Щербакова и Александра Трусова - заняли весь пьедестал на чемпионате Европы, который завершился в австрийском Граце.

Несмотря на полное превосходство, ни одна из учениц Этери Тутберидзе не смогла избежать ошибок.

Алена Косторная, которая лидировала после короткой программы, сделала прекрасный каскад "тройной аксель - двойной тулуп" и не менее впечатляющий сольный тройной аксель, однако упала с тройного лутца.

По произвольной программе она уступила Анне Щербаковой. Та исполнила каскад "четверной лутц - тройной тулуп", четверной флип и упала на сольном четверном лутце (155,89 балла против 159,81).

Однако отрыв в семь баллов после первого дня соревнований помог Косторной остаться на первой строчке - 240,81 балла против 237,76 у Щербаковой.

- Я очень счастлива. Хотя для меня это скорее неожиданность, потому что в моей произвольной программе были допущены ошибки, - отметила Косторная. - Я хочу кататься чисто и улучшать программы, чтобы достигать успехов.

Александра Трусова упала дважды - с четверного лутца и тулупа. Спортсменка и так сократила количество "квадов" с пяти до трех. Но на этот раз смогла приземлить лишь каскад "четверной тулуп - тройной тулуп". И в произвольной, и по сумме двух прокатов (150,39 и 225,34) Трусова заняла третье место.

Напомним, что в этом сезоне Косторная, Щербакова и Трусова выиграли по два этапа Гран-при. Алена стала победительницей финала Гран-при. Анна выиграла чемпионат России.