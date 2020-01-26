Российские фигуристы выиграли все "золото" чемпионата Европы

Российские фигуристы одержали абсолютную победу на чемпионате Европы в австрийском Граце, завоевав четыре золотые, три серебряные и три бронзовые медали.

На высшую ступеньку пьедестала поднялись Алена Косторная в женском одиночном катании, Дмитрий Алиев в турнире одиночников, Александра Бойкова - Дмитрий Козловский в соревнованиях спортивных пар и Виктория Синицина - Никита Кацалапов в танцах на льду.

Наши фигуристы выигрывали по четыре европейских "золота" шесть раз - на турнирах 1997, 1998, 1999, 2003, 2004 и 2006 годов. Получается, сборная повторила такой успех впервые за 14 лет.

Тогда, в 2006-м, во французском Лионе статус фаворитов подтвердили титулованные Ирина Слуцкая, Евгений Плющенко, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Татьяна Навка и Роман Костомаров. Это к тому же был олимпийский год.

С Игр в Турине россияне увезли три золотые медали и одну "бронзу", после чего все, кроме Плющенко, завершили карьеру.

14 лет спустя российские фигуристы выиграли все золотые медали на чемпионате Европы

Большинство чемпионов и призеров нынешнего ЧЕ только мечтают об олимпийских наградах. Косторной - 16, Щербаковой и Трусовой - по 15, и для них это дебютный сезон во взрослом спорте. Алиеву - 20, обладателю "серебра" Артуру Даниеляну, который начинал сезон с юниорских этапов Гран-при, - 16. Бойковой и Козловскому совсем недавно исполнилось 18 и 20 лет, но они обыграли призеров Олимпиады в Пхенчхане в командном турнире Евгению Тарасову и Владимира Морозова.

В Граце российские фигуристы завоевали четыре золотые, три серебряные и три бронзовые медали!

А у Никиты Кацалапова есть "золото" и "бронза" еще из Сочи-2014. Правда, с другой партнершей. Так что для него и Виктории Синициной это тоже один из первых серьезных шагов на пути к мировому подиуму. Особенно если учесть, что они смогли обойти законодателей мод в танцах на льду - пятикратных чемпионов Старого Света и четырехкратных чемпионов мира французов Габриэллу Пападакис - Гийома Сизерона.

Главную проверку чемпионы Граца пройдут на мировом первенстве, который состоится в канадском Монреале с 16 по 22 марта.

А пока они просто радуются своему успеху.

Прямая речь

Алена Косторная:

- Для меня эта победа скорее неожиданность. Не думала, что с падением в произвольной программе смогу стать чемпионкой. Конечно, я хочу кататься чисто и буду улучшать программы, чтобы в следующий раз счастье было полным.

Дмитрий Алиев:

- В конце программы я не смог сдержать слез - от радости, от гордости. Я ведь прошел через много испытаний, прежде чем добиться такого результата. Но мне помогла вера в себя, в собственные силы.

Александра Бойкова - Дмитрий Козловский:

- Это наш первый значимый международный титул. Здорово, что мы продолжаем традиции российского парного катания. Но все-таки мы думаем не об этом. Мы сосредоточены на работе, на нашем катании, на подготовке к чемпионату мира.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов:

- Знаете, приблизиться к Пападакис и Сизерону казалось чем-то нереальным для всех танцевальных дуэтов. Но мы, спортсмены, все работаем над собой, стараемся расти, совершенствоваться. Сегодня случилось так, что мы победили, но это не значит, что на этом успокоимся. Будем двигаться только вперед. Мы очень хотим остаться лидерами.

Личное мнение

Вот уж слышатся голоса: ну и что? Взяли десять медалей из двенадцати, так в Европе и обыгрывать некого. Но почему некого? Только потому, что уровень российского фигурного катания настолько высок, так превосходит европейский, что, выстави мы в Граце, к примеру, восемь фигуристок или четыре-пять спортивных пар, заняли бы все места на пьедестале и совсем с ним рядом. Ну какая еще страна может позволить посылать на первенство Европы классную действующую спортсменку-чемпионку Елизавету Туктамышеву в качестве спортивного телекомментатора?

И чтобы закончить разговор о девушках-девочках, скажу: все абсолютно закономерно, сенсация не в трех медалях. Она в очередной победе Алены Косторной, четверных не прыгающей, на чемпионате России Анне Щербаковой, проигрывающей с такой же регулярностью, с которой Алена обыгрывает ее на международных стартах. Значит, иностранные судьи видят в стиле Косторной нечто такое, что затмевает очи наших отечественных арбитров: стиль, скольжение, невероятную, откуда только в таком юном возрасте взявшуюся артистичность. "Золото" Алены - важное доказательство: не одними четверными сильно девичье катание.

А главная и настоящая сенсация - это, конечно, "золото" Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в танцах, в их победе над неоднократными чемпионами мира Габриэллой Пападакис - Гийомом Сизероном. Что-то не припомнится ничего похожего на чуть не десятиминутное совещание судей, устроенное после проката французов. Они, и многие с ужасом, поняли, что те проиграли русским. И как же выводить их на первое, танцевальными канонами гарантированное и заранее отданное первое место? Однако пришлось. Это проиграли не Габриэлла с Гийомом. Это выиграли Никита с Викторией. Специально ставлю Кацалапова на первое место в дуэте. На партнере многое держится, он ведущий в паре. Жаль, что новым чемпионам пришлось увертываться от критических стрел, выпускаемых в них самыми разными нашими специалистами, погрязшими в вопросе, кто же лучше: Никита и Виктория или Александра Степанова с Иваном Букиным. Александра и Иван - третьи, и давайте прекратим споры о том, кто краше. Вместо этого отдадим дань мужеству третьих призеров, героически и с успехом борющихся и с соперниками, и с прицепившимися к ним обоим травмами.

И еще поблагодарим тренера новых чемпионов Александра Жулина. Вот кто вынес и принял на себя весь огонь критики, спокойно, но скрипя зубами, противостоял совсем не обязательным внутренним разборкам. Они, по словам Саши, его только закаляли.

В спортивных парах - тоже легкая сенсация. Но закономерная. Многолетние лидеры Евгения Морозова и Владимир Тарасов, без всяких сомнений, проиграли Дмитрию Козловскому - Александре Бойковой. И снова ставлю, простите, на первое место в паре не даму. Дмитрий Козловский - великолепен. Назвал бы его лучшим партнером сегодняшнего парного катания. Иногда становится даже тревожно: только бы выдержал бремя чемпионской славы, не обратил бы взор высоко к звездам. Но не позволит Тамара Николаевна Москвина. Великий тренер, отпраздновавшая юбилеи, снова вернулась, и с чудесным подарком - новыми чемпионами.

Искренне жаль Морозову - Тарасова. Они поменяли наставника, отправились в США к замечательному тренеру танцевальных пар Марине Зуевой, там постоянно обосновавшейся. И программа, особенно произвольная, превратилась в настоящее произведение искусства. Марина открыла в учениках таившуюся где-то в глубине артистичность. Нет только одного - стабильных прыжков, той самой специфики, что отличает танцы от парного катания. Не хочу показаться категоричным. Но в нынешних отличных условиях, созданных дома для спортсменов Федерацией фигурного катания Россией, вылазки в Северную Америку не выглядят спасительными. Ведь и Морозова - Тарасов, и Женя Медведева, вдали тренирующиеся, свои результаты никак не улучшили.

И, наконец, о мужчинах. Их хулили, склоняли, как нерадивых. А Дмитрий Алиев выиграл, и с прекрасным катанием. Всегда несколько задумчивый, артистичный, хорошо прыгающий и великолепно по льду скользящий, он, по-моему, давно был готов к "золоту". Второе место 16-летнего Артура Ашотовича Даниеляна - настоящая сенсация. Даже страшно подумать, что мальчик собирался в прошлом году бросить фигурное катание. Но родители не дали, уговорили. И вот второе место на чемпионате России, и точно такой же результат на первой для себя Европе. Может, Артуру и суждено через пару лет по-настоящему побороться с гениями льда японцем Юдзуру Ханю и американским королем четверных Нейтаном Ченом?

Николай Долгополов