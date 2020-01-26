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26.01.2020 01:13
Рубрика: Спорт

Сборная России завоевала все "золото" чемпионата Европы

Текст: Анна Козина
Российские фигуристы стали абсолютными победителями чемпионата Европы, который завершился в австрийском Граце. Наши спортсмены были вне конкуренции во всех четырех видах программы, а также выиграли три серебряные и четыре бронзовые медали.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото: Александр Вильф/РИА Новости Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото: Александр Вильф/РИА Новости

На высшую ступеньку пьедестала поднялись Алена Косторная в женском одиночном катании, Дмитрий Алиев в турнире одиночников, Александра Бойкова - Дмитрий Козловский в соревнованиях спортивных пар и Виктория Синицина - Никита Кацалапов в танцах на льду.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Российские фигуристки заняли весь пьедестал на ЧЕ в Граце

Такого результата россиянам удалось добиться впервые за 14 лет. На первенстве Европы-2006 во французском Лионе победу праздновали Ирина Слуцкая, Евгений Плющенко, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Татьяна Навка и Роман Костомаров.

Наши фигуристы выигрывали по четыре европейских "золота" шесть раз - на турнирах 2006, 2004, 2003, 1999, 1998, 1997 годов.

Спорт Фигурное катание Чемпионат Европы по фигурному катанию - 2020

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