Сборная России завоевала все "золото" чемпионата Европы

Российские фигуристы стали абсолютными победителями чемпионата Европы, который завершился в австрийском Граце. Наши спортсмены были вне конкуренции во всех четырех видах программы, а также выиграли три серебряные и четыре бронзовые медали.

На высшую ступеньку пьедестала поднялись Алена Косторная в женском одиночном катании, Дмитрий Алиев в турнире одиночников, Александра Бойкова - Дмитрий Козловский в соревнованиях спортивных пар и Виктория Синицина - Никита Кацалапов в танцах на льду.

Такого результата россиянам удалось добиться впервые за 14 лет. На первенстве Европы-2006 во французском Лионе победу праздновали Ирина Слуцкая, Евгений Плющенко, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Татьяна Навка и Роман Костомаров.

Наши фигуристы выигрывали по четыре европейских "золота" шесть раз - на турнирах 2006, 2004, 2003, 1999, 1998, 1997 годов.