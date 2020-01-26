СМИ: Легенда НБА Коби Брайант погиб в авиакатастрофе в США

Легендарный американский баскетболист Коби Брайант погиб при крушении вертолета. Об этом сообщает Mirror.

По данным издания, 41-летний Брайант с тремя другими людьми находился на борту вертолета, потерпевшего крушение в штате Калифорния. Никто из них не выжил.

Брайант на протяжении 20 сезонов выступал за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс". С этим клубом он завоевал пять чемпионских титулов, получил приз самому ценному игроку (MVP) сезона-2007/08, также MVP финала НБА-2009/10. Профессиональную карьеру Брайант завершил в 2016 году.