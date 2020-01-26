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26.01.2020 19:17
Рубрика: Общество

Ушел из жизни протоиерей Всеволод Чаплин

Текст: Елена Новоселова
Скончался известный священник и общественный деятель, автор и ведущий программ на ТВ и радио протоиерей Всеволод Чаплин.

О его смерти сначала сообщили прихожане, а затем пришли и официальные подтверждения.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и временно исполняющим обязанности руководителя пресс-службы патриарха Кирилла написал у себя в Facebook: "Сегодня умер отец Всеволод Чаплин... Мы не один год вместе проработали, много общались, порой сильно спорили... Царствие Небесное!"

Отец Всеволод Чаплин был настоятелем московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот. В период с 2009 по 2015 год занимал пост Председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата РПЦ. А с июля 2017-го по настоящее время являлся членом общественной палаты Союзного Государства России и Беларуси.

Очевидцы рассказывают, что смерть наступила около 16:30. Прихожанка храма Полина Миронова сообщила в Facebook, что ничего не предвещало несчастья, "Как всегда вместе обедали, пили чай...". А Александр Петрунько рассказал, что после службы батюшка вышел из церкви и присел отдохнуть: "Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смepть".

То же самое позже подтвердили и помощник священника Евгений Жулев, который также подчеркнул, что Чаплин накануне чувствовал себя хорошо, а также протоиерей Александр Пелин.

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