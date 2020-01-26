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26.01.2020 05:58
Рубрика: В мире

В Гонконге из-за коронавируса отменен марафон и закрыты парки развлечений

Люди на улице Гонконга. Фото: AP Photo/Kin Cheung Люди на улице Гонконга. Фото: AP Photo/Kin Cheung
Люди на улице Гонконга. Фото: AP Photo/Kin Cheung

Массовый забег, для участия в котором в этом году зарегистрировались 74 тысячи человек, отменен в Гонконге в связи с угрозой распространения нового коронавируса. Приняв такое решение, организаторы спортивного мероприятия решили поддержать эпидемиологические меры правительства.

Фото: AP Photo/Kin Cheung
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Отмечается, что вступительный взнос будет полностью возвращен всем участникам, пишет ТАСС. Марафон должен был состояться 8-9 февраля. Планировались забеги на дистанцию 10 км, классический марафон (42 км 195 метров) и полумарафон, а также трехкилометровый пробег инвалидов-колясочников. Подобные мероприятия проводятся в Гонконге с 1997 года. Призовой фонд составляет 300 тысяч долларов.

Кроме того, по данным РИА Новости, гонконгские тематические парки развлечений Disneyland и Ocean Park с 26 января временно приостановили работу в связи с распространением коронавируса. "Мы объявим дату открытия парка, как только подтвердят, что это целесообразно. Мы обеспечим возврат денежных средств гостям, которые забронировали билеты в парк или номера в наших отелях", - заявили в администрации Disneyland, напомнив, что стандартный дневной билет действителен в течение шести месяцев с даты покупки.

Аналогичное заявление опубликовала и администрация знаменитого гонконгского аквапарка, в котором отмечается, что Ocean Park будет закрыт "до дальнейшего уведомления". Приобретенные билеты можно будет вернуть или обменять на другую дату.

Сейчас в Гонконге подтверждено пять случаев пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа 2019-nCoV. Все заболевшие приехали из города Ухань, откуда и началось распространение заболевания.

В мире Восточная Азия Китай Распространение нового коронавируса

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