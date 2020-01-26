В Хельсинки за год на дорогах не погиб ни один пешеход

Ни один из пешеходов в 2019 году не погиб в Хельсинки из-за грамотной организации дорожного движения, сообщает газета Helsingin Sanomat. Как отмечает издание, ситуация является совершенно беспрецедентной, поскольку смертности среди пешеходов не удалось избежать ни разу с момента начала фиксирования в 1960-х годах подробных статистических данных о дорожно-транспортных происшествиях в финской столице.

Более того, как сообщил Юсси Юли-Сеппяля, инженер по дорожному движению муниципалитета Хельсинки, если верить данным, собранным из разных источников, последний раз город обходился без единой смерти пешехода в 1908 году.

По мнению экспертов, такой показатель обусловлен рядом причин. И в первую очередь, из-за новых, более низких скоростных ограничений для передвижения транспорта в Хельсинки, принятых в 2019 году, - 30 километров в час для улиц в жилых массивах, 40 километров в час для улиц в центре города и 50 километров в час для улиц в пригородах столицы. При этом нарушителей этих правил ждут большие штрафы, а в случае рецидива - лишение водительских прав.

Кроме того, безопасность дорожного движения улучшилась благодаря оптимизации дорожной обстановки, усилению мониторинга дорожного движения, развитию автомобильных технологий и систем безопасности, а также усовершенствованию работы служб спасения.

В результате несчастных случаев в финской столице в прошлом году погибли только трое участников дорожного движения: двое из них ехали на мотоцикле, а один - на велосипеде. Ежегодное число погибших в ДТП в финской столице составляло от 20 до 30 до начала 2000-х годов, а в 2010-х годах оно достигло в среднем семь смертельных случаев ежегодно. Тем не менее, в общей сложности 400 человек, в том числе 80 пешеходов, получили травмы в результате дорожно-транспортных происшествий в Хельсинки. Данные ограничены теми несчастными случаями, о которых официально сообщается в полицию.

Власти Хельсинки стремятся к дальнейшему повышению безопасности дорожного движения. В 2020 году они установят 70 новых камер наблюдения за дорожным движением и внесут изменения для обеспечения безопасности наиболее опасных пешеходных переходов в городе. "Статистика очень обнадеживает. А поскольку ряд конкретных проектов развития уже реализуется, можно ожидать, что позитивное развитие будет продолжаться и в будущем", - констатировал Яркко Лехтинен, начальник отдела мониторинга дорожного движения Хельсинкского полицейского управления, отметив высокий уровень сотрудничества столичной инспекции дорожного движения с муниципальными властями.