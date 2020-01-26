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26.01.2020 05:09
Рубрика: В мире

В Японии перечислили первичные симптомы нового коронавируса

Текст: Александр Ленин (Токио)
Фото: AP Photo/Kin Cheung Фото: AP Photo/Kin Cheung
Фото: AP Photo/Kin Cheung

Первичные симптомы коронавируса нового типа схожи с признаками простудного заболевания. В основном это повышение температуры тела и кашель. Вместе с тем указанная болезнь на начальном этапе может проявиться по-другому, передает NHK.

Фото: EPA-EFE/STRINGER CHINA OUT
В Японии третий человек заболел коронавирусом нового типа

По информации японских журналистов, в настоящее время в городе Ухань (провинция Хубэй, КНР - прим. "РГ") наблюдается большое количество пациентов с диагнозом пневмония нового типа. Многие из обратившихся в больницу не жаловались на жар и кашель.

Так, у одного из заболевших пневмонией нового типа китайца на протяжении трех дней была диарея, с чем он и пришел в лечебное учреждение. Обнаружить у него коронавирус смогли только после получения результатов компьютерной томографии и дополнительных анализов. Врач решил подробнее изучить состояние пациента, когда узнал о его контакте с другим инфицированным.

Медики предупреждают, что среди первичных симптомов коронавируса нового типа могут быть не только повышенная температура и кашель, но также различные нарушения в работе пищеварительной и нервной систем. Речь идет в том числе о расстройстве желудка, тошноте, головных болях и общей слабости.

В мире Восточная Азия Япония Распространение нового коронавируса

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