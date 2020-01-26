В Иране казнили наркобарона по прозвищу "Крокодил Персидского залива" и его сообщника, сообщает ВВС со ссылкой на иранские государственные СМИ.

"Крокодил" действовал под разными именами и псевдонимами", - заявил агентству ISNA главный прокурор провинции Хормозган Али Салехи, добавив, что наркобарон возглавлял одну из самых крупных и разветвленных сетей по торговле наркотиками в Иране и ближневосточном регионе.

Что касается подлинной личности "крокодила", власти отказались назвать ее, указав только инициалы "AZ" для главаря и "MH" для его казненного сообщника. Другие члены банды получили тюремные сроки до пяти лет или большие штрафы. За торговлю наркотиками в международном масштабе в Иране предусмотрена смертная казнь.

36-летний наркобарон и его сообщник были задержаны в результате многолетней операции спецслужб. По словам официальных лиц, "крокодил" был арестован во время транспортировки более 100 тонн наркотиков в международных водах.

Банда отмывала деньги и использовала доходы от торговли наркотиками для покупки недвижимости: некоторые из домов и квартир, принадлежащих наркомафии, уже конфискованы правительством.