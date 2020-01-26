В Минске пройдет концерт памяти жертв холокоста

Торжественные аккорды мелодий мастеров классической музыки включены в программу концерта, которым станет 26 января апофеозом национального реквиема в Международный день памяти жертв холокоста в белорусской столице. Он состоится в Большом зале государственной филармонии.

Освобожденные Красной армией узники Освенцима, те немногие, кто еще был в состоянии ходить, покидают страшный концлагерь. РИА Новости

Одним из ярких произведений ушедшего столетия, уточняет БЕЛТА, станет концерт для оркестра Исаака Шварца "Желтые звезды", премьера которого состоялась еще 20 лет назад в Санкт-Петербургской филармонии. Кстати, именно сочинение этого автора и дало название минскому проекту, который получил широкий общественный резонанс.

Ведь в годы гитлеровской оккупации - по данным исторических архивов - на территории республики гитлеровские оккупанты уничтожили более 800.000 человек только за то, что они были евреями. Людей сгоняли в лагеря смерти, такие как Тростенец - один из крупнейших в Европе лагерей смерти недалеко от белорусской столицы, расстреливали в жилых домах. "Наверное, сегодня трудно поверить, что такое происходило. Я, семилетняя девочка, видела реку крови: она текла прямо по улице после погрома", - вспоминала бывшая малолетняя узница Минского гетто, председатель благотворительного общественного объединения Фрида Рейзман.

В поминальном реквиеме по жертвам холокоста, который проводится в Минске уже третий раз, в этом году принимают участие академическая хоровая капелла им. Ширмы и российские солисты Александр Рамм (виолончель) и Роман Минц (скрипка). В программу включены произведения Генриха Вагнера, Эрнеста Блоха, Леонида Десятникова и других композиторов. За пультом - австрийский дирижер Йи Бомсок.

Музыкальную программу вечера дополнит уникальная инсталляция автора кукол Валерии Гайшун, а также выставка "Десять человек. Десять судеб. Одна война" - вторая часть большого фотопроекта "Лица общины" Дмитрия Шеметкова - и фотовыставка "Лучи света. Судьба женщины в годы холокоста" культурного центра "Натив" при посольстве Израиля в Беларуси.

Как отметила организатор вечера памяти Анна Ленькова, трагедия холокоста коснулась и ее семьи. Ее прабабушка Ирина Масюкевич - праведница народов мира. Во время Второй мировой войны она спасла еврейскую семью. Памятный камень с ее именем находится на аллее в Бобруйске, ее инициалы выгравированы и на Стене почета праведников народов мира в "Яд Вашем".