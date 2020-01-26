В парламенте РФ рассказали, что привлекало к Чаплину прихожан

В Совете Федерации и Госдуме выразили соболезнования в связи с уходом из жизни протоиерея Всеволода Чаплина, а также оценили его значение как служителя церкви и общественного деятеля.

Ранее стало известно, что настоятель храма Святого Феодора Студита, бывший председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви скончался на 52-м году жизни.

- Он всегда поражал своей фонтанирующей энергией и чувством оптимизма, - поделился глава комитета ГД по развитию гражданского общества и вопросам религиозных объединений Сергей Гаврилов, которого цитирует РИА Новости. - Я считаю, что многие семинаристы, которые готовят себя к служению, могут использовать его опыт "нескучного" человека.

По словам депутата, Чаплин исполнял свой долг настоятеля, священника в полном объеме. Согласно отзыву Гаврилова, он был одновременно "добр, мягок, душевен и ироничен" и при этом часто высказывал резкие суждения.

- Мне кажется, он делал это специально для того, чтобы привлечь наше уже уставшее, притупившееся внимание к проблемам, которые он считал наиболее острыми, - отметил глава комитета.

По его оценке, именно эта "парадоксальность" привлекала к Чаплину прихожан.

В свою очередь, глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас отметил, что священнослужитель ушел из жизни после того, как отслужил Божественную Литургию.

"Отец Всеволод был не только выдающимся сыном Русской Церкви, но и крупным общественным деятелем. Царствие ему Небесное", - сказал сенатор.