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Рубрика: В мире

В Перу 14 человек погибли при взрыве автоцистерны с газом

Лима, Перу, 23 января 2019 г. Фото: AP Photo/Martin Mejia Лима, Перу, 23 января 2019 г. Фото: AP Photo/Martin Mejia
Лима, Перу, 23 января 2019 г. Фото: AP Photo/Martin Mejia

Автоцистерна с газом взорвалась на окраине перуанской столицы Лимы. Число жертв ЧП, произошедшего еще в четверг, увеличилось за эти дни до 14.

Фото: AP Photo/Jennifer McDermott
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Сейчас 48 человек остаются в больницах с ожогами различной степени тяжести. Около половины госпитализированных находятся в критическом состоянии, у них повреждено более 50% тела, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Andina.

В четверг утром на одном из перекрестков на окраине Лимы произошла утечка пропан-бутана из автоцистерны, перевозившей 2,5 тысячи литров газа. Это случилось после того, как грузовик наехал на неровность дорожного покрытия. Облако газа распространилось по кварталу, после чего по невыясненной причине произошел взрыв, и начался пожар, охвативший несколько жилых домов.

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