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26.01.2020 15:27
Рубрика: Власть

В России предложили запретить свободную продажу полицейской формы

Текст: Михаил Фалалеев
Представители некоторых общественных движений направили обращение в комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции опубликовали в СМИ предложения об ограничении в свободной продаже формы сотрудников МВД. По их мнению, за последнее время в стране выросло число преступлений, которые были совершены злоумышленниками с использованием полицейской формы. Мол, форму сотрудника полиции - повседневную, полевую и парадную, - можно легально приобрести в интернет-магазинах или с рук на специализированных сайтах купли-продажи. Именно поэтому предлагается инициировать поправки в законодательство и запретить свободную продажу формы сотрудников МВД на территории России, сообщает RT.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

При этом авторы обращения знают, что в российском законодательстве уже существует ответственность за незаконное ношение формы сотрудника полиции. Так, за незаконное ношение формы сотрудника правоохранительных органов предусмотрена административная ответственность - штраф до 1,5 тысячи рублей с конфискацией формы.

Но, по их мнению, эта мера воздействия на правонарушителей себя исчерпала и не сдерживает преступников.

Фото: Павел Комаров/ РИА Новости
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Собеседники корреспондента "РГ" в правоохранительных органах в целом разделили пафос авторов этого обращения. Но подчеркнули, что о запрете продажи формы говорит бессмысленно. Свободная продажа любой формы и так запрещена. Абсолютно гражданский человек, не имеющий никакого права на ношение любой воинской формы - полицейской, армейской, МЧС или ФСБ, купить ее не сможет - ее ему никто не продаст без предъявления соответствующих документов. Есть специализированные магазины - "Военторг", "Звезда" и т.д., где полицейский или военнослужащий могут приобрести нужные ему предметы формы, погоны, фурнитуру. Но он при этом обязан показать действующее служебное удостоверение. При этом сержант не сможет купить офицерские погоны, а лейтенант - полковничьи звездочки. Ответственность в первую очередь несет продавец. А покупатель будет наказан, если его задержат в несоответствующей его рангу форме.

Опять же, многие люди покупают камуфляж для охоты, рыбалки, туризма, просто для удобства. Это тоже - форма, которую делают тысячи не связанных с военной промышленностью мелких швейных предприятий. Есть и костюмированные реконструкторы исторических событий. Там тоже - форма, звездочки, аксельбанты. Как их запретить?

Да, проблема с формой существует - есть много ряженых. Иные - просто дураки, но есть и злоумышленники. Поэтому наиболее логичный выход - ужесточить ответственность за продажу и незаконное ношение реально существующей сегодня ведомственной формы.

Власть Безопасность Правоохранительная система

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