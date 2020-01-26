В Сети сравнили цены на продукты в магазинах Донецка и Киева

Цены на продовольственные товары в магазинах Донецка ниже, чем в Киеве. Такой вывод следует из сравнения, которое провел и опубликовал на своем канале в YouTube блогер Владимир Золкин.

Например, если сравнить цены на овощи, то в донецком магазине дешевле оказались помидоры (76 гривен за килограмм против 80 в Киеве), картофель (7,15 гривны против 11,5 гривны). Правда киевлянам дешевле обойдутся болгарский перец и огурцы.

Заметна разница и в ценах на мясные продукты. Если стоимость говяжьего филе примерно одинакова (около 18 гривен за 100 грамм), то говяжий фарш в Донецке дешевле на 1,5 гривны (11,8 против 13,4), а свиная корейка - на 4,7 гривны (10,2 против 14,9).

Еще больше переплачивают киевляне за гречку и рис. 900-граммовая упаковка гречки в Донецке обойдется в 20,6 гривны, в Киеве - 29 гривен, а риса - 17,9 гривен против 28,5 гривен.

За хлеб дончане и киевляне платят примерно одинаково. А отдельные продукты обходятся жителям народной республики дороже, чем киевлянам, например, молоко и молочные продукты.