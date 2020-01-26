В США новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет

Новый Boeing 777X в субботу успешно совершил первый испытательный полет, продолжительность которого составила почти четыре часа. Трансляцию взлета и посадки вела на своем сайте корпорация Boeing.

Авиалайнер поднялся в аэропорту в окрестностях города Эверетт, а приземлился в Сиэтле, пишет ТАСС. Полет проходил над территорией штата Вашингтон, а маршрут был составлен таким образом, чтобы не мешать воздушному сообщению. На борту находились только два пилота, и они сделали все, что было запланировано на этот полет. Отмечается, что все системы работали штатно.

Напомним, в пятницу испытательный полет лайнера был отложен из-за неблагоприятных погодных условий. По словам очевидцев, самолет более двух часов простоял на взлетно-посадочной полосе аэродрома Пайн-Филд, но так и не поднялся в воздух.

В Boeing заявляют, что Boeing 777X будет самым крупным и наиболее эффективным с точки зрения расхода топлива широкофюзеляжным лайнером, оснащенным двумя двигателями. Самолет рассчитан на перевозку до 426 пассажиров. В компании планируют, что лайнеры начнут доставлять заказчикам в 2021 году.