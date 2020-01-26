Власти Китая предупредили об ускорении эпидемии коронавируса

Способность нового типа коронавируса 2019-nCoV передаваться от человека к человеку усиливается, а потому число инфицированных может продолжить расти. С таким предостережением в воскресенье выступил глава Государственного комитета по здравоохранению КНР Ма Сяовэй.

Власти Поднебесной отмечают, что пока знаний о новом коронавирусе, как и о степени опасности его мутаций, не хватает, но новый тип отличается от известных ранее. В частности, зафиксировано, что он распространяется со все более высокой скоростью. По их словам, вирус передался человеку из дикой природы и сначала адаптировался к человеческом организму, но теперь передается и к другим людям.

Другой проблемой в борьбе со вспышкой заболевания является дефицит костюмов биозащиты. Власти Китая сообщили, что в находящемся на карантине городе Ухане сейчас требуется около 10 тысяч таких костюмов, в то время как в наличии их примерно в два раза меньше. В связи с этим не исключается импорт дополнительных средств биозащиты.

В Китае от нового коронавируса скончались 56 человек, а число инфицированных составляет около 2 тысяч человек.