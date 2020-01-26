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26.01.2020 07:55
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Врач рассказал, какая еда поможет быстро сжечь жир и нарастить мышцы

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Испанский диетолог Гильермо Гомес Вера считает, что с помощью простой диеты и регулярных физических тренировок можно терять лишний жир и при этом увеличивать мышечную массу. Об это пишет La Vanguardia.

Фото: iStock
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Специалист рекомендует сначала (в течение нескольких недель) сосредоточиться на наборе мышечной массы, а затем взяться за сжигание жира. В этом случае к началу летнего сезона можно значительно улучшить свою физическую форму.

Для этого диетолог посоветовал включить в рацион семь продуктов. Например, яйца, которые содержат важную аминокислоту - лейцин. Последняя отвечает "за включение мышечного механизма".

Перед тренировками рекомендуется есть бананы, а после - натуральный йогурт без сахара с овсяными хлопьями или кусочками фруктов.

Также в рационе должны присутствовать нежирная курица, бобовые, авокадо и, например, тунец.

Эксперт напомнил, что "для ухода лишнего веса необходимо, чтобы потребление калорий было меньше расходов".

- Это правда, что обе цели - и наращивание мышц, и похудение - могут быть достигнуты в одно и то же время, но нужно быть особенно дисциплинированным как в тренировках, так и в еде, - предупредил Гомес Вера.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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