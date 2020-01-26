Женщины с детьми смогут учиться дистанционно

Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком и желающие подучиться по направлению служб занятости, смогут это сделать не выходя из дома - дистанционно.

Минтруд подготовил для регионов рекомендации по организации переобучения женщин с детьми в рамках национального проекта "Демография". В частности, в них говорится, что регионам было бы хорошо проанализировать статистические данные и определить потребности женщин в переобучении и повышении квалификации, в организации присмотра за детьми. После чего подготовить предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы для внедрения дистанционных образовательных технологий для женщин.

"Использование дистанционного обучения позволяет обеспечить экономию времени, так как не требуется тратить время на поездки к месту учебы, и снижение затрат на проведение обучения за счет отсутствия платы за аренду помещений", - сообщили в пресс-службе минтруда. Кроме того, дистанционное обучение предусматривает возможность одновременного обучения большого количества учащихся и повышение качества обучения за счет применения современных средств и технологий.

Отмечается, что ключевым показателем эффективности программы будет доля приступивших к трудовой деятельности от числа и прошедших переобучение и повышение квалификации женщин - не менее 70%.