Андрей Тихонов: Буду рад увидеть матчи турнира в Катаре вживую

Восьмикратный чемпион России Андрей Тихонов будет постоянным экспертом на межсезонном турнире под эгидой телеканала "Матч Премьер", который пройдет в Катаре с 1 по 9 февраля. Участие в Кубке "Париматч" Премьер примут московские "Спартак" и "Локомотив", "Ростов" и белградский "Партизан".

"Наши команды, можно сказать, непримиримые на данный момент - "Спартак", "Локомотив", "Ростов" с Валерием Карпиным скорее будут рассматривать этот турнир как подготовку. Но спортивный интерес никогда не отходил на второй план, и каждая победа - это хорошо. Поэтому каждая команда будет стремиться выиграть трофей. Плюс, этот турнир переходит в статус международного турнира. Участие команды "Партизан" придает определенную интригу. И я думаю, что они едут не только готовиться к чемпионату, а едут, чтобы обыграть наши лучшие команды. Поэтому турнир становится интереснее, каждая игра будет все больше походить на чемпионат, потому что любая победа в таком турнире придает силу и уверенность командам даже в подготовке. Такие турниры интересны тем, что здесь можно поиграть со схемами, наиграть какие-то домашние заготовки. В этом году за Кубком "Париматч" Премьер будет очень интересно наблюдать, и я очень рад, что буду смотреть его вживую", - прокомментировал свое назначение Тихонов.

Андрей Тихонов является одной из самых уважаемых фигур отечественного футбола. Он сделал себе имя главным образом во время выступлений за московский "Спартак", с которым завоевал все свои восемь чемпионских титулов. По окончании карьеры игрока успел поработать тренером в "Спартаке" и "Краснодаре", а также небезуспешно возглавлял "Крылья Советов" и "Енисей".

В качестве эксперта на "Матч ТВ" Тихонов трудится с весны 2019 года. В Катаре на него будет возложена роль основного эксперта студии, которая будет выходить в эфир перед матчами, в перерыве и по их окончании. В качестве приглашенных спикеров обещают тренеров команд, лучших игроков матча и известных гостей турнира.