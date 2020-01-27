Андроид примет экзамены у студентов-медиков

Новости

Службы ЖКХ Москвы переведены на усиленный режим работы из-за снегопада 20:24
Медведев вывел "закон сохранения Дмитриев Николаевичей" в правительстве 20:07
В Махачкале наркодилер проглотил "закладку" и умер на глазах у полиции 19:55
Первый смертельный случай от коронавируса зарегистрировали в Пекине 19:42
Kia Rio в маскировке заставил напрячь фантазию 19:33
Мишустин отправил в отставку замминистра здравоохранения Елену Бойко 19:25
Под Калининградом вручили первый сертификат за рождение первенца 19:20
Комиссия по помилованию проголосовала за освобождение Наамы Иссахар 19:17
Сенатор Сергей Кисляк: Мы вернулись в ПАСЕ, чтобы работать, а не воевать 18:57
Легендарная телепередача "АБВГДейка" закрывается 18:55
Медведев призвал объективно оценивать работу нового правительства 18:53
Голикова: На доплаты классным руководителям выделено более 76 млрд рублей 18:36
"Краснодар" отменил игру с китайским клубом из города Ухань 18:29
В Архангельске загорелось судно "Святитель Иннокентий" 18:26
Горячее питание в школах охватит 5,2 млн учеников начальных классов 18:22
Андрей Тихонов: Буду рад увидеть матчи турнира в Катаре вживую 18:22
На столицу надвигается самый сильный снегопад с начала зимы 18:21
В Совфеде оценили значение СГ для интеграции на постсоветском пространстве 18:15
Путин обновил президиум Госсовета 18:12
Москалькова рекомендовала помиловать осужденную израильтянку 18:01
Россиянам рекомендовали отказаться даже от транзитных рейсов через Китай 17:56
Стала известна причина отравления студентов в Севастополе 17:45
Под Астраханью экс-чиновники выплатят миллионные штрафы за взятку 17:40
СМИ: В Афганистане был сбит американский самолет 17:24
В центре Москвы грузовик провалился в яму 17:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми
Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
27.01.2020 19:25
Рубрика: Общество

Доктор, что у меня болит?

Андроид примет экзамены у студентов-медиков
Текст: Ксения Семенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(8070)
Скопировать эмоции больного? Выдать на проверку данные анализов? Назвать симптомы и дождаться диагноза? Инновационная компания Promobot-резидент "Сколково" и Пермский государственный медуниверситет им. академика Е.А. Вагнера разработали автономного человекоподобного робота - пациента, с которым будет иметь дело студент-медик.
Робот играет роль пациента и виртуального преподавателя. Фото: пресс-служба Promobot Робот играет роль пациента и виртуального преподавателя. Фото: пресс-служба Promobot
Робот играет роль пациента и виртуального преподавателя. Фото: пресс-служба Promobot

Специалисты подготовили несколько программных сценариев: с подробным описанием разных жалоб, разным возрастом пациента, разными анализами. Будущий врач должен провести первичный опрос "механического больного", поставить ему диагноз и назначить лечение или же направить на дообследование. Андроид реагирует на ключевые слова и действия, активно общается и отвечает на вопросы. "Умная" машина очень похожа на человека и копирует эмоции с потрясающей точностью.

Фото: Пресс-служба Cruise
General Motors представил робота-такси

- Все выпускники для допуска к работе проходят процедуру аккредитации, проводя манипуляции на манекенах. Новый робот позволяет не просто создать симуляцию, максимально приближенную к реальной, но и дает возможность погрузиться в ситуацию. Сформировать клиническое мышление будущего врача в соответствии с выбранной специальностью, - говорит проректор по ИТ и инновационному развитию ПГМУ Андрей Байдаров. - Играя роль пациента, робот выступает и как виртуальный преподаватель, контролируя каждое слово и действие студента. Внедрение таких решений позволит выйти на новый уровень в медицинском образовании.

В конце сеанса робот-пациент подводит итоги. Он оценивает, скажем, насколько вопросы будущего врача соответствуют клиническим рекомендациям, насколько точен диагноз и т.д. Вся история приема сохраняется в базе данных. То есть студенты в любой момент могут ее открыть и поработать над ошибками.

Общество Наука Роботы: настоящее и будущее

Главное сегодня

Путин обновил президиум Госсовета
Россия покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий делегации
МИД РФ: Японца задержали при попытке получить секретные данные о России
СМИ: В Афганистане был сбит американский самолет
Российские авиакомпании прекратили возить туристов в Китай
Здоровье
Здоровье
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года