Андроид примет экзамены у студентов-медиков

Скопировать эмоции больного? Выдать на проверку данные анализов? Назвать симптомы и дождаться диагноза? Инновационная компания Promobot-резидент "Сколково" и Пермский государственный медуниверситет им. академика Е.А. Вагнера разработали автономного человекоподобного робота - пациента, с которым будет иметь дело студент-медик.

Специалисты подготовили несколько программных сценариев: с подробным описанием разных жалоб, разным возрастом пациента, разными анализами. Будущий врач должен провести первичный опрос "механического больного", поставить ему диагноз и назначить лечение или же направить на дообследование. Андроид реагирует на ключевые слова и действия, активно общается и отвечает на вопросы. "Умная" машина очень похожа на человека и копирует эмоции с потрясающей точностью.

- Все выпускники для допуска к работе проходят процедуру аккредитации, проводя манипуляции на манекенах. Новый робот позволяет не просто создать симуляцию, максимально приближенную к реальной, но и дает возможность погрузиться в ситуацию. Сформировать клиническое мышление будущего врача в соответствии с выбранной специальностью, - говорит проректор по ИТ и инновационному развитию ПГМУ Андрей Байдаров. - Играя роль пациента, робот выступает и как виртуальный преподаватель, контролируя каждое слово и действие студента. Внедрение таких решений позволит выйти на новый уровень в медицинском образовании.

В конце сеанса робот-пациент подводит итоги. Он оценивает, скажем, насколько вопросы будущего врача соответствуют клиническим рекомендациям, насколько точен диагноз и т.д. Вся история приема сохраняется в базе данных. То есть студенты в любой момент могут ее открыть и поработать над ошибками.