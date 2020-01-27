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27.01.2020 10:08
Рубрика: Экономика

Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП

Текст: Марина Гусенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Два крупных банка оштрафованы Федеральной налоговой службой за то, что те отказались приостанавливать операции по личным счетам индивидуальных предпринимателей из-за того, что те не заплатили налоги, страховые взносы или штрафы.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Банки отказались останавливать операции и взыскивать средства со счетов, которые представители ИП открыли для личных целей, и предложили ФНС действовать через приставов, пишет РБК.

В январе вопросы исполнения решений налоговиков обсуждалась в Ассоциации банков России. В самой ФНС отмечают, что банки не выполняют требования закона.

Отмечается, что с одной стороны, если предприниматель не заплатил какие-то налоги, ФНС может истребовать эти деньги с помощью банков. Она в этом случае должна направить в банки распоряжение о приостановке движения денег по счетам клиента или их списании. И тот должен исполнить предписание на следующий день.

Фото: Игорь Руссак/ РИА Новости
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Налоговый кодекс разрешает списывать задолженность ИП с его личных банковских вкладов и счетов, открытых клиентом как физлицом.

С другой стороны, по данным ассоциации банков, в Налоговом кодексе описан порядок списания средств с личных счетов представителей бизнеса - это должно происходить через судебных приставов.

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