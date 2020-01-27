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27.01.2020 18:57
Рубрика: Общество

Более 1 млн семей получат материнский капитал в 2020 году

Текст: Айсель Герейханова
Более одного миллиона семей получат материнский капитал на первого и второго ребенка в 2020 году, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании бюро высшего совета партии "Единая Россия".
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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"Мы предполагаем, что данной мерой в 2020 году на первого ребенка могут воспользоваться порядка 558 тысяч наших граждан, в семьях которых родятся дети, и на второго ребенка - порядка 551 тысячи наших граждан. То есть, более 1 миллиона человек получат поддержку в форме материнского семейного капитала", - заявила она.

Голикова также добавила, что порядка 2,4 млн россиян могут получить выплату на детей в возрасте от трех до семи лет. Это потребует порядка 159 млрд руб. из федерального бюджета и бюджетов регионов.

Одной из главных тем заседания бюро высшего совета партии "Единая Россия" стала реализация Послания президента.

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